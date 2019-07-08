Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:34 Kaynak: AA
'ın Yıldızeli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Levent Kurt (46) yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, Sivas- Tokat
kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan eşi Şerife (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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