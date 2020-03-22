Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı.

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada aynı aileden 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ayşe Ayan (35) yönetimindeki 46 LH 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada; sürücü Ayşe Ayan ile otomobilde bulunan eşi Erol (38), çocukları Salman Aras (3) ve Elif Eylül Ayan (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol Ayan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.


Ayşe Ayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:19 Kaynak: DHA

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