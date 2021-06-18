Otomobil ağaca çarptı 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

DÜZCE'de, otomobilin kaldırımda bulunan ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kalıcı Konutlar Düzce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Nazif Söylemez yönetimindeki 67 DZ 168 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada Nazif Söylemez, Sabriye Söylemez, Hüseyin Söylemez ile Hatice Söylemez yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.