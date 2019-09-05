Son Dakika Haberleri: Otomobil ağaca çarptı, sürücü öldü
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Otomobil ağaca çarptı, sürücü öldü

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ömer Erdaş, yaşamını yitirdi.

Otomobil ağaca çarptı, sürücü öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ömer Erdaş, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Kumluca- Antalya D- 400 yolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Erdaş yönetimindeki 07 YLS 09 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Ömer Erdaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı Erdaş'ın cansız bedeni Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
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