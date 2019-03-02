Son Dakika Haberleri: Otomobil Ağaçlara Çarptı, Anne ve Oğlu Yaralandı

Otomobil Ağaçlara Çarptı, Anne ve Oğlu Yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Otomobil Ağaçlara Çarptı, Anne ve Oğlu Yaralandı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kelekçi Mahallesi'nde Elvan Ç. idaresindeki 20 R 8114 plakalı otomobil, Gölcük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki Elvan Ç. ve oğlu K.Ç. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan anne ve oğlu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Anne, 3. Sayfa
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