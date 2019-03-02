Otomobil Ağaçlara Çarptı, Anne ve Oğlu Yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kelekçi Mahallesi'nde Elvan Ç. idaresindeki 20 R 8114 plakalı otomobil, Gölcük
Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki Elvan Ç. ve oğlu K.Ç. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan anne ve oğlu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi
kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:23 Kaynak: İHA
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