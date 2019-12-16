Otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tabelaya çarparak, yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu.

Otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tabelaya çarparak, yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu. Yaralanan sürücünün ise ambulans şoförünü darp etmekten arandığı ortaya çıktı.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine seyreden N.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki tabelaya çarparak yoldan çıktı.


Ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü N.Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.


Ambulans şoförünü darp etmiş


Birkaç yıl önce ambulans şoförünü darp ettiği ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıkan sürücü N.Ç., jandarma ekiplerince adli makamlara teslim edildi.


Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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