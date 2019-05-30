Son Dakika Haberleri: Otomobil akaryakıt istasyonu önünde yanmaktan son anda kurtarıldı
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Otomobil akaryakıt istasyonu önünde yanmaktan son anda kurtarıldı

2 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yanmakta olan otomobil akaryakıt istasyonu önünde son anda söndürüldü.

Otomobil akaryakıt istasyonu önünde yanmaktan son anda kurtarıldı, System.String[]
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yanmakta olan otomobil akaryakıt istasyonu önünde son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden çevre yolu istikametine seyreden LPG'li bir otomobil yolun yanında bulunan akaryakıt merkezi önünde aniden alev aldı. İstasyona doğru seyreden otomobile istasyon görevlilerince müdahale edildi. Otomobilin ön tarafından bir anda dumanlar yükselince çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçtiler. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:06 Kaynak: İHA
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