Son Dakika Haberleri: Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

10 dakika önce

HATAY'da kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına çarpmadan durabildi.

Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü, System.String[]
HATAY'da kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına çarpmadan durabildi. Olası faicadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, gece yarısı merkez Antakya ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı 31 K 2676 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası alınamayan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp, trafik levhalarına çarpan ve ardında da bir akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi. Akaryatık istasyonunda çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken, yangın riskine karşı itfaiye erlerince otomobile tazyikli su sıkıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
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Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı

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