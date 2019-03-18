Son Dakika Haberleri: Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi: 2 Yaralı

Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi: 2 Yaralı

35 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin, akaryakıt istasyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin, akaryakıt istasyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.G. idaresindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınlarında kontrolden çıkarak önce kaldırma, ardından takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna çarptı.


Kazada, sürücü ile yanında bulunan E.Ö. araçta sıkıştı.


Sıkıştığı yerden AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:37 Kaynak: AA

İzmir, Çiğli, Güncel
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