OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

22.05.2022 10:59

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil alev aldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil alev aldı. İstasyon çalışanlarının yardımıyla söndürülen yangın anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynarca ilçesinde plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü, Orta Mahalle'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi Otomobilin durmasının ardından aracın motor kısmından önce dumanlar ardından da alevler yükselmeye başladı. İstasyon çalışanları çıkan araç yangınını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Sürücü söndürme çalışması sonrası hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam etti. Aracın alev alması akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ
OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ
OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ
OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALDI, ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

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Kaynak: DHA

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