Otomobil akülü engelli araca çarptı: 1 yaralı
29 dakika önce
Adıyaman'da, otomobilin akülü engelli araca çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
'da, otomobilin akülü engelli araca çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Tekin
idaresindeki 07 FRT 48 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan
Parkı yakınlarında Ali Doğan
idaresindeki akülü engelli araca çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ali Doğan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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