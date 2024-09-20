Otomobil alacaklara yeni şartlar ve 30 gün süre - Son Dakika
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Otomobil

Otomobil alacaklara yeni şartlar ve 30 gün süre

Otomobil almayı planlayanlar için yeni şartlar getirildi. Bu yeni düzenlemelerin uygulanmasına 30 gün süre tanındı. Alıcıların bu süre zarfında yeni şartlara uygun hareket etmeleri bekleniyor.

20.09.2024 11:47
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Elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalinde değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz Kasım ayında sadece elektrikli araçlara getirilen şartlar plug-in hybrid araçlar için de geçerli oldu.

İthal edilecek elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın önemli düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden ithal edilen şarj edilebilir hibrit araçlar düzenlemeden etkilenecek.

ALICI VE SATICILARI BEKLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

Geçen yıl Kasım ayında yayımlanan karara ek olarak plug-in hibrit araçlar da 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olması, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak. Yayımlanan tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELEN KOŞULLAR NELER?

Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'ye gelip satışlarını gerçekleştiriyordu. Bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşıyor ve satış sonrası destek hizmeti alınamazsa vatandaşlar mağdur olabiliyordu.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Türkiye'ye getirilip satılan ve sonrasında destek verilmeyen araçlar herhangi bir kaza ya da arıza durumunda yurt dışından uzun süre parça tedariğini bekliyordu. Bunun yanında aracın tamir ve bakımını yapacak yetkili veya işten anlayan kişi olmayınca milyonlarca liralık otomobiller hurda gibi tamirhanelerin önünde yatıyordu. Yeni şartlarla birlikte hem tüketiciler korunurken hem de milli servet olan araçlar arıza, kaza anlarında daha hızlı onarılıp yeniden ekonomiye kazandırılmış olacak.

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

BAKIMCILAR İÇİN YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekecek. İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması sağlanacak. Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

OTOMOBİL ALIMINDA 30 GÜN ŞARTI NEDİR?

Resmi Gazete yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra şartları sağlamayan markalar Türkiye'de satış yapamayacak.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil alacaklara yeni şartlar ve 30 gün süre - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Merkan Bey:
    az kaldı tuvalete gitme belgesi isteyecekler 1 0 Yanıtla
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