Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu

25.02.2022 11:59
Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu

Son dakika gündem haberi: Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama olduANKARA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde, itfaiye ekibi müdahale edeceği sırada patlama meydana geldi.

Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu

ANKARA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde, itfaiye ekibi müdahale edeceği sırada patlama meydana geldi. Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan olmadı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında, sabah saatlerinde, Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü, aracı durdurup, kendisini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede önlem alırken itfaiyeciler de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, alevler de itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu
Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu
Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu
Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu - Son Dakika


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