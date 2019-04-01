Son Dakika Haberleri: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Anne Çocuklarını Son Anda Kurtardı

Otomobil Alev Aldı, Sürücü Anne Çocuklarını Son Anda Kurtardı

1 saat önce

SAMSUN'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Ö.G. (35), çocuklarını araçtan indirip uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi.

Otomobil Alev Aldı, Sürücü Anne Çocuklarını Son Anda Kurtardı, System.String[]
SAMSUN'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Ö.G. (35), çocuklarını araçtan indirip uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 18: 00 sıralarında  İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 55 TC 406 plakalı otomobil, Muhittin Özkefeli Caddesi üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor bloğundan yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek iki çocuğunu araçtan indirdi. Sürücü kadın, çocuklarını olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. Otomobilde hasar meydana geldi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:54 Kaynak: DHA

İtfaiye, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İnanılmaz Olay: Bakıma Götürülen Otobüsten Çıktı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:56:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Anne Çocuklarını Son Anda Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]