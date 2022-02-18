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Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika

Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti

18.02.2022 18:10
Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev alev yandı.

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Çevrede bulunan vatandaşların tehlikeye rağmen, yanan otomobilin yakınında durup izlemesi ise yok artık dedirtti.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü otomobili yolun sağına çekerek araçtan inerek söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise trafikteki akışı sağladı.

Otomobil alev alev yandı, onlar yakından izledi

Kısa sürede bütün otomobili kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yandığı sırada çevrede toplanan vatandaşlar, otomobildeki tehlikeye rağmen yakından durup izlemesi yok artık dedirtti. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, trafikte oluşan yoğunluk ise yanan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika
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