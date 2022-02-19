Üye Girişi
Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika

Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti

19.02.2022 00:58
Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev alev yandı.

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Çevrede bulunan vatandaşların tehlikeye rağmen, yanan otomobilin yakınında durup izlemesi ise yok artık dedirtti.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü otomobili yolun sağına çekerek araçtan inerek söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise trafikteki akışı sağladı.

Otomobil alev alev yandı, onlar yakından izledi

Kısa sürede bütün otomobili kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yandığı sırada çevrede toplanan vatandaşlar, otomobildeki tehlikeye rağmen yakından durup izlemesi yok artık dedirtti. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, trafikte oluşan yoğunluk ise yanan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti Son dakika haber | Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti Son dakika haber | Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil alev aldı, yangını yakından izleyenler 'yok artık' dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement