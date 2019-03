Otomobil alev alev yandı... 16 yaşındaki sürücü, ailesinden izinsiz aldığı aracın içinde feci şekilde can verdi otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölüİZMİR - Aydın-İzmir Otoyolu'nun Işıkkent çıkışında bulunan gişelerdeki beton bariyere çarpan aracın 16 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nun Işıkkent gişelerinde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, yüksek hızla seyreden araç henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerde bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanıp alev aldı. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri henüz 16 yaşında olduğu belirtilen O.K.'nin olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.Ailesinden izinsiz almışİddialara göre, olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki O.K., ailesine ait aracı henüz ehliyeti bulunmadığı için gizlice evlerinin önünden aldı. Olayın ardından aracın sahibine ulaşan jandarma ekipleri, aileden araçlarının kapılarının önlerinde olduğu yönünde cevap alınca olayın aslı anlaşıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.