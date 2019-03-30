Son Dakika Haberleri: Otomobil, Alev Alev Yandı

Otomobil, Alev Alev Yandı

14 dakika önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Otomobil, Alev Alev Yandı, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Kemalpaşa Karabel Geçidi üzerinde, saat 03.00 sıralarında seyir halindeki E.K. yönetimindeki otomobil, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle alev aldı. Yanık kokusunu fark edip aracını yolun sağına çeken E.K., itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

İzmir, Kemalpaşa, Güncel
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