Otomobil, Alev Alev Yandı
14 dakika önce
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
İZMİR'in Kemalpaşa
ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Kemalpaşa Karabel Geçidi üzerinde, saat 03.00 sıralarında seyir halindeki E.K. yönetimindeki otomobil, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle alev aldı. Yanık kokusunu fark edip aracını yolun sağına çeken E.K., itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:14 Kaynak: DHA
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