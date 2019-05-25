Otomobil alev alev yandı
11 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:38 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın Altınyayla
- Gürün karayolu Gürün ilçesi Böğrüdelik köyü mevkiinde meydana geldi. Yangında M.B yönetimindeki 58 TF 123 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahalesi sonuçsuz kaldı. Alev topuna dönen araç kısa sürede kullanılmayacak hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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