Son Dakika Haberleri: Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

11 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev yandı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Altınyayla - Gürün karayolu Gürün ilçesi Böğrüdelik köyü mevkiinde meydana geldi. Yangında M.B yönetimindeki 58 TF 123 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahalesi sonuçsuz kaldı. Alev topuna dönen araç kısa sürede kullanılmayacak hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:38 Kaynak: İHA
Sivas, Gürün, 3. Sayfa
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