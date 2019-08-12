Son Dakika Haberleri: Otomobil alev alev yandı
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Otomobil alev alev yandı

1 saat önce

Düzce D-655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı.

Otomobil alev alev yandı, System.String[]
Düzce D-655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın 10.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Zonguldak istikametine gitmekte olan Emir Kaçakoğlu idaresindeki 16 P 4282 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilden indi ve çevredeki vatandaşlar da yangın tüplerini alarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını gören bir vatandaş, "Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü" diye konuştu.
(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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