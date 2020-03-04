Otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halinde otomobil alev alev yandı.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halinde otomobil alev alev yandı. Kısa sürede büyüyüp yanındaki aracada sıçrayan yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi çevresine sirayet etmeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın Acıpayam ilçesi Yukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 16 BN 542 plakalı araçtan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada otomobili saran alevler yan tarafta bulunan araca da sıçradı. Bir anda alevler arasında kaybolan araçta ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Birkaç dakika içinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş ve çevredekiler olay yerinden hızla kaçarak araçların arkasına saklandı.


Öte yandan, olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
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