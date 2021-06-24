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Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Otomobil alev alev yandı

24.06.2021 16:51
Otomobil alev alev yandı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını yol kenarına çekti. Araç bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, aracın alevlere teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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