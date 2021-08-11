OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda öğle saatlerinde gurbetçi bir aileye ait olduğu öğrenilen yabancı plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.