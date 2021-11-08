OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Burdur'da, Zahid İsayev otomobiliyle seyir halindeyken motor bölümünden çıkan alevi fark edip, itfaiye haber verdi. Alevlerin sardığı otomobilde yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya, Burdur Karayolu Kurna rampalarında gece saatlerdinde Zahid İsayev yönetimindeki 15 MA 0779 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev çıkmaya başladı. Sürücüsü alevleri fark edip, otomobilini yol kenarına park ettikten sonra itfayiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuruğu oluştu. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
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