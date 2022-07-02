Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede olayı fark eden sürücü araçtan inerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 E 9818 plakalı Seat marka otomobili ile seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanları fark ederek durdu. Alev topuna dönen araçtan inen sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.