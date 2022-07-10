Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandı

10.07.2022 16:53

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Onikişubat ilçesi Karadere mahallesinde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen otomobilden, park halindeyken bir anda dumanlar yükselip yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalleye 45 kilometre uzaklıktan intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI 100 bin TL değerindeki karavan alev alev yandı 100 bin TL değerindeki karavan alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 17:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement