Olay, öğle saatlerine Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 41 H 0502 plakalı otomobil, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, sağa çekip aracı park etti. Sürücü, yanındaki kişi ile birlikte itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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