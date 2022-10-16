OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

16.10.2022 15:54

MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamayacak duruma geldi.

MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamayacak duruma geldi.

Olay, öğle saatlerine Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 41 H 0502 plakalı otomobil, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, sağa çekip aracı park etti. Sürücü, yanındaki kişi ile birlikte itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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