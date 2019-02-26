Otomobil Alev Alev Yandı: 4 Yaralı
1 saat önce
Erzurum'un horasan ilçesinde bir otomobil yanarak kül oldu.
Erzurum'un horasan ilçesinde bir otomobil yanarak kül oldu. Yangında otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Horasan ilçesinde Şahintepesi mevkiinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 25 AAB 185 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak kullanılamaz hale geldi. 4 kişinin yaralandığı yangında itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanan 4 kişi ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Yangının çıkış sebebi belirlenemezken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:11 Kaynak: İHA
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