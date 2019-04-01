Otomobil Alev Alev Yandı, Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
1 saat önce
SAMSUN'un Kavak ilçesi yakınlarında bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
SAMSUN'un Kavak
ilçesi yakınlarında bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Samsun
'dan Kavak ilçesi yönüne giden bir otomobil, Çakallı mevkiinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler bir anda aracın tamamını sardı. Araçtakiler dışarı çıkıp, yangına müdahale etti. Çevredekiler de destek verdi ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:45 Kaynak: DHA
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