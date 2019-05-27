Son Dakika Haberleri: Otomobil alev alev yandı, yol trafiğe kapandı

Otomobil alev alev yandı, yol trafiğe kapandı

1 saat önce

Maslak'ta trafikte seyir halinde olan sürücünün idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Maslak'ta trafikte seyir halinde olan sürücünün idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarırken, araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü uzun süre yanan aracına baktı. Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 KD 1260 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Mehmet Dabak'ın aracından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücü araçtan çıkarak kaputu açtı. Ancak araç bir anda sürücünün gözü önünde alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Seyrantepe ve İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise yangın nedeniyle caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yapılan soğutma çalışmalarının ardından cadde araç ve yaya trafiği tekrardan açıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
"DUMANLARI GÖRÜNCE ARAÇTAN ÇIKTIM" Aracın sahibi Mehmet Dabak, "Yolda gelirken araba yandı. Neden yandığına dair hiçbir fikrim yok. Dumanları görünce araçtan çıktım, ondan sonra yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verdim gelip söndürdüler araçta tektim" dedi. Çalışmalar sürdüğü esnada otomobilin sahibi Mehmet Dabak'ın aracına uzun süre bakması dikkat çekti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Otomobil alev alev yandı, yol trafiğe kapandı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:35 Kaynak: İHA
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