Otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

- Otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da hareket halindeki otomobil alev topuna döndü. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'daki bir anayolda sabah saatlerinde hareket halindeki otomobilinin kaputundan dumanlar yükselmeye başladığını gören sürücü, aracını yolun kenarına çekti. Renault Clio marka aracından inen kişi, kaputtan alevlerin yükseldiğini gördü. Aracına yaklaşamayan sürücü, çaresiz otomobilin yanışını izledi. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ise o anlar saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.