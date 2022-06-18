Otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Otomobil alev topuna döndü

18.06.2022 17:28
Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü Bursa'da seyir halinde bulanan bir araç alevlere teslim oldu.

Otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da seyir halinde bulanan bir araç alevlere teslim oldu. Yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa Otobanı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle seyir halinde bulunan araç yanmaya başladı. Arabada bulunanlar panik içerisinde dışarı çıkarken araç kısa sürede alev topuna döndü. Trafikte korku dolu anlar yaşatan araba yangını şans eseri kimseye zarar vermedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelerek söndürme çalışması başlattı. Maddi hasarla sonuçlanan olayda araç küle döndü. Alevlerin yükseldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü Baraka alev topuna döndü Baraka alev topuna döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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