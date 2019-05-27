Son Dakika Haberleri: Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

1 saat önce

Bursa'da bir firmanın otoparkında bulunan otomobil, motor kısmından alevlere teslim oldu.

Otomobil alevlere teslim oldu, System.String[]
Bursa'da bir firmanın otoparkında bulunan otomobil, motor kısmından alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir giyim firmasının otoparkında meydana geldi. Malzeme almak için gelen kişi, 10 CEU 32 plakalı otomobilini otoparka park etmek istedi. Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, ne yapacağını şaşırdı. Arabanın kaputu açan sürücüye, vatandaşlar da yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Alevlerin otoparktaki diğer otomobillere sıçramadan söndürülmesiyle çevredekiler de derin bir nefes aldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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