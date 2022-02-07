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Otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Otomobil alevlere teslim oldu

07.02.2022 19:01

Otomobil alevlere teslim olduTOKAT Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Otomobil alevlere teslim oldu

TOKAT Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, 600 evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Çiğdem N. idaresindeki 60 ACA 558 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araç alev aldı. Sürücü son anda araçtan inmeyi başardı. Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürülürdü. Aracın LPG ile çalıştığı öğrenildi. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Otomobil alevlere teslim oldu
Otomobil alevlere teslim oldu
Otomobil alevlere teslim oldu

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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