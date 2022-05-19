OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI - Son Dakika
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OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI

19.05.2022 09:36

KAYSERİ'de, otomobil alım satımında dolandırıcılık yaptığı belirlenen baba ve 3 oğlu gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, otomobil alım satımında dolandırıcılık yaptığı belirlenen baba ve 3 oğlu gözaltına alındı. 200'e yakın kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki 2 yıl önce kurulan oto galericinin piyasada güven sağladıktan sonra son zamanlarda, ticari işlemlerde, çek senet alım satımında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptığını belirledi. Polisin iş yerine yaptığı operasyonda kaçmaya çalıştıkları belirlenen R.Y. ile oğulları G.Y., A.Y. ve S.Y. yakalandı. İş yerindeki aramada 787 bin TL, 15 bin euro, bin 372 araç sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, 1 ruhsatsız tabanca, ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.

Bu arada, polis ekiplerinin ilk incelemesinde 200'e yakın kişinin mağdur edildiği, şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI
OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL ALIM SATIM DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA BABA VE 3 OĞLUNA GÖZALTI - Son Dakika
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