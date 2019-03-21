Son Dakika Haberleri: "Otomobil alımları ertelenmeyecek"

"Otomobil alımları ertelenmeyecek"

1 saat önce

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 

Toyota Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Ölü TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:05:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Otomobil alımları ertelenmeyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]