"Otomobil alımları ertelenmeyecek"
1 saat önce
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz.
Toyota Türkiye CEO
'su Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46
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