Otomobil, Almanya'nın en önemli ihracat malı
1 saat önce
Almanya, geçen yıl 229,7 milyar euroluk otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.
Almanya, geçen yıl 229,7 milyar euroluk otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:35
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