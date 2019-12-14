Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

6 saat önce

İstanbul Zeytinburnu'nda alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali K. (30) yönetimindeki 34 BST 918 plakalı otomobil, Topkapı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Korkulukların yerinden çıkmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit, aracın çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Öte yandan kaza yapan aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.

Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
12:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
12:13 Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı - Son Dakika
12:13 Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv - Son Dakika
12:13 Atatürk anıtı'na çirkin saldırıya tepki - Son Dakika
12:13 Gaziantep'te ulaşıma sis engeli - Son Dakika
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Son Dakika
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 12:15:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]