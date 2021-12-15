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Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı - Son Dakika

Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı

15.12.2021 01:29

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobilin 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düşmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobilin 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düşmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi. İsktler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki 35 EDD 16 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü. Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı

Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı - Son Dakika
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