Son Dakika Haberleri: Otomobil Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Otomobil Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.

Otomobil Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan İmdat S. idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı araç çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki Selim Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ön camına çarpan yaşlı adam yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

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