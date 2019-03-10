Otomobil Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
21 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan İmdat S. idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı araç çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki Selim Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ön camına çarpan yaşlı adam yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
Sultan Tavuğuna Biçilen Fiyat Dudak Uçuklattı! Tam 5 Bin Liraya Satıldı
Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı