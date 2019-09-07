Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile böyle kurtarıldı

Adana'da kadın sürücünün çarptığı elektrikli bisiklette bulunan bir kişi fırlayıp karşı yönde giden otomobilin altında kaldı. Kazazede şahıs, yol oto tamircileri tarafından kriko yardımıyla aracın altından çıkarılarak kurtarıldı

Kazada otomobilin altında kalan şahıs ağır yaralanırken, kadını sürücü ve elektrikli bisiklette bulunan diğer şahıs da yaralandı

ADANA - Adana'da kadın sürücünün çarptığı elektrikli bisikletli şahıs, fırlayıp karşı yönden giden bir başka otomobilin altında kaldı. Bir süre sürüklendikten sonra yol kenarında duran otomobil ve altındaki yaralı, oto tamirciler tarafından kriko yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisiklet ile atık kağıt toplayan iki kişi, Fuzuli Caddesinden Merkez Parka doğru geçmek için refüjde beklemeye başladı. Ancak elektrikli bisikletin römorkunun arka kısmı caddede kaldı. Bu sırada bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ayşe S. 01 GL 350 plakalı otomobiliyle Fuzuli Caddesinden D-400 karayoluna doğru giderken römorkun caddeye doğru uzandığını sonradan fark edince aniden frene bastı. Kadın sürü, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla atıp tekrar refüje düşerken, elektrikli bisiklette bulunan Nuri Kaplan fırlayıp karşı yönden giden 01 DAK 05 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü nereye uğradığını şaşırıp hemen frene bastı. Ancak yaklaşık 50 metre sonra otomobili durabildi.

"Krikolu müdahale"

Birinin otomobilin altında kaldığını gören cadde üzerindeki tamirci esnafı, hemen şahsın yardımına koştu. Bu arada şoka giren sürücü Ayşe S. de otomobilden aşağı indi. Oto tamircileri, şahsın otomobilin altında sıkıştığını görünce hemen kurtarmak için kriko getirtti. 35 yıldır tamircilik yapan Fatih Kılıçtar, hemen kriko ile otomobili kaldırıp yaralı Nuri Kaplan'ın daha fazla sıkışmasının önüne geçti. Ağır yaralı Kaplan, bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Sağlık görevlisine ilk müdahaleyi yoldan geçen eski hemşire yaptı"

Öte yandan, aynı kazada elektrikli bisikletteki ikinci şahıs Murat Karariç ile otomobil sürücüsü Ayşe S. de yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak sağlık ekipleri gelene kadar kadın sürücüye ve diğer yaralı Murat Karariç'e yoldan geçen eski bir hemşire ilk müdahalede bulundu. Hemşire, kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıya da müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

"Aklıma kriko ile insan kurtaracağım gelmezdi"

Kriko ile hayat kurtaran Fatih Kılıçtar ise kazayı görünce hemen yardıma koştuklarını belirterek, "Baktık ki adam otomobilin altında sıkışmış. Hemen kriko ile otomobili kaldırmak aklımıza geldi. Kriko getirip otomobili kaldırıp ambulansı beklemeye başladı. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum başıma ilk kez böyle bir olay geliyor. Hiç aklıma kriko ile insan kurtaracağım aklıma gelmezdi. Bir insanı kurtardığımız için çok mutluyuz ama vatandaşın durumu ağır" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.