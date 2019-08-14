Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
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Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.R.Y. idaresindeki 23 HA 779 plakalı otomobil M.U. idaresindeki 23 BK 512 plakalı ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 1'i hasta 2 kişi hafif yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar takviye olarak gönderilen diğer ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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