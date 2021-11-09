OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

KÜTAHYA'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpışırken, kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpışırken, kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Kaza, Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağında meydana geldi. Vakadan hasta alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giden Levent İnce idaresindeki 43 AC 501 plakalı ambulansa, kavşakta Aysel Tuncan yönetimindeki 43 SH 601 plakalı otomobil çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Levent İnce, otomobil sürücüsü Aysel Tunca, yanında bulunan yolcular Saime Akbaş ve Asiye Dingeç yaralandı. Kaza yapan ambulans görevlilerinin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!

Kocaeli'de yaşanna korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı

Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok