Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika

Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)-

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN...

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;

'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
YENİDEN

-------------------

Mehmet IŞIK/KONYA, - KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Ahırlı ilçesine dönmek üzere yola çıkan Ahmet Yaşar yönetimindeki 112 Acil Servis Hizmetleri'ne ait 42 FDT 14 plakalı ambulansa, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ambulans şoförü Ahmet Yaşar, sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak ile otomobil sürücüsü Mehmet Işıklar ve yanındaki Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya ile Mustafa Göçmez yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Resüsitasyon ünitesine alınan ve duran kalbi yeniden çalıştırılıp hayata döndürülen Erkan Koyuncu'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Mehmet Işık, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:45 Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:15 Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
17:15
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]