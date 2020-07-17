Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika

Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)-

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN...

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;

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'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Ahırlı ilçesine dönmek üzere yola çıkan Ahmet Yaşar yönetimindeki 112 Acil Servis Hizmetleri'ne ait 42 FDT 14 plakalı ambulansa, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ambulans şoförü Ahmet Yaşar, sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak ile otomobil sürücüsü Mehmet Işıklar ve yanındaki Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya ile Mustafa Göçmez yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Resüsitasyon ünitesine alınan ve duran kalbi yeniden çalıştırılıp hayata döndürülen Erkan Koyuncu'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika
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