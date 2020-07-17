Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- - Son Dakika

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Resüsitasyon ünitesine alınan ve duran kalbi yeniden çalıştırılıp hayata döndürülen Erkan Koyuncu'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

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