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Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı

31.01.2022 14:02
Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta kavşaktan dönmeye çalışan otomobil, seyir halindeki ambulansla çarpıştı.

Sinop'ta kavşaktan dönmeye çalışan otomobil, seyir halindeki ambulansla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Gelincik yolu üzerinde bulunan Pervane Kavşağı'ndan dönmek isteyen Güven Baş kontrolündeki 23 DE 423 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı esnada il merkezine seyir halindeki görevli ambulansla çarpıştı. Kazada ambulans görevlileri yara almazken otomobil sürücüsü Güven Baş yaralandı. Yaralı için yeni ambulans, kazaya karışan ambulansın görevi için ise bölgeye bir başka ambulans sevk edildi. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelen ambulans ve otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Emniyet ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı

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Otomobil, Ambulans, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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