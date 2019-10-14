Son Dakika Haberleri: Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Kayseri'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda, Murat Esen yönetimindeki 38 DG 818 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 VA 082 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nimet, Yaren, Meyra, Cansu Serin ve Esin Sermet Esen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki görevliler ve içerisindeki hasta kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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