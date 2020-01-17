Son Dakika › Güncel › Otomobil apartman bahçesine düştü; anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
Otomobil apartman bahçesine düştü; anne ve oğlu yaralandı
6 saat önce
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun 2 metre altında kalan apartmanın bahçesine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Keçiören
ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun 2 metre altında kalan apartmanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü anne Çınar Çubuk
(37) ile oğlu Yusuf Çubuk (17) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Keçiören Ayvalı Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinden meydana geldi. Çınar Çubuk'un idaresindeki 06 BJT 206 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Otomobil, yolun yaklaşık 2 metre altında kalan apartmanın demir korkuluklarını kırıp, bahçesine düştü. Ters dönen otomobilde Çınar Çubuk ile oğlu Yusuf Çubuk yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden kurtarılan anne ve oğlu, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ankara
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti