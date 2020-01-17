Otomobil apartman bahçesine düştü; anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun 2 metre altında kalan apartmanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü anne Çınar Çubuk (37) ile oğlu Yusuf Çubuk (17) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keçiören Ayvalı Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinden meydana geldi. Çınar Çubuk'un idaresindeki 06 BJT 206 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Otomobil, yolun yaklaşık 2 metre altında kalan apartmanın demir korkuluklarını kırıp, bahçesine düştü. Ters dönen otomobilde Çınar Çubuk ile oğlu Yusuf Çubuk yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden kurtarılan anne ve oğlu, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -