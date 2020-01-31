Otomobil apartman bahçesine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil apartman bahçesine girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil apartman bahçesine girdi: 2 yaralı

49 dakika önce

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi.

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çankaya Mebusevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Caddesi'nden Tandoğan yönünde giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajda savrularak İlter Caddesi'ndeki apartmanın bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kadın yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, apartman bahçesinde ise hasar oluştu. Kaza sesini duyan güvenlik görevlisinin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Yılmaz ise ayakta tedavi edildi. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Yıldız'ı polis merkezine götürülerek ifadesi alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil apartman bahçesine girdi: 2 yaralı

Mehmet Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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